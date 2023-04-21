Курс валют 21 апреля: наличные доллар и евро продолжают дорожать

В четверг, 21 апреля, курс гривны к доллару и евро продолжил ослабляться на "черном рынке" и в кассах банков.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:20 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,04 - 38,23 грн, а в четверг, 20 апреля, курс колебался между 37,87 - 38,08 грн.

Также гривна продолжила ослабление против "черного" курса евро. На это же время он составлял 41,50 - 41,72 грн против курса 41,39 - 41,64 грн за евро в четверг.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,7 - 38,2 грн (курс на 20 апреля - 37,6 - 38,1 грн);

Евро - 41,0 - 41,75 грн (курс на 20 апреля - 40,9 - 41,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,45 - 37,95 грн;

Ощадбанк - 37,9 - 38,9 грн;

Укрэксимбанк - 37,8 - 38,4 грн;

Райффайзен - 37,9 - 38,4 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.