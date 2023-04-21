Все разделы
Укр / Рус

Один из крупнейших банков Грузии предупредил россиян о возможном закрытии счетов

Пятница, 21 апреля 2023, 11:18 - Cергей Мельник

Грузинский TBC Bank предупредил клиентов, что может закрыть их счета в случае выявления трансакций, которые нарушают санкции против России. Блокировка будет осуществляться без предупреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает "Коммерсант".

"Введенные против России санкции США, Великобритании и ЕС включают, помимо прочего, замораживание активов, блокирование, ограничение доступа к финансовым ресурсам, прямые и косвенные запреты на экспорт из США, Великобритании и ЕС в Россию и наоборот. 

Обращаем ваше внимание, если банк обнаружит транзакцию с нарушением санкций, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления", - говорится в сообщении.

В декабре 2022 года стало известно о принудительной блокировке счетов россиян и белорусов в Bank of Georgia. В самой финорганизации при этом уточнили, что блокировка коснулась лишь "небольшой части клиентов".

Ранее крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus предупредил о закрытии счетов около 4 тыс. клиентов с российским паспортом.

Грузия Россия банки
Материалы по теме
Россияне заняли первое место среди иностранцев по покупке жилья в Грузии 14 апреля 2023, 16:32
Россияне в 2022 году перевели в Грузию более двух миллиардов долларов 17 января 2023, 14:26
Из-за бегства россиян за границу валюты соседних стран существенно подорожали – Bloomberg 21 декабря 2022, 17:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте