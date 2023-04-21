Основатель Twitter запустил новую соцсеть

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Бывший исполнительный директор компании Twitter Джек Дорси запустил альтернативу соцсети – децентрализованную платформу Bluesky.

Об этом пишет The Verge.

В конце февраля появилась версия приложения для iOS, а теперь платформа доступна и для Android. Для того, чтобы получить доступ к услуге, нужно присоединиться к списку ожидания или получить код приглашения от друга.

Сейчас у Bluesky есть некоторые ограничения. Поскольку это небольшое сообщество, там, вероятно, нет возможности следить за теми же людьми, что и в других социальных сетях. Также отсутствует функция личных сообщений.

Напоминаем:

Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года за 44 млрд долларов.

С тех пор он уволил примерно 5 тыс. из 7,5 тыс. сотрудников Twitter и установил "жесткую" рабочую среду для тех, кто остался.

В декабре Маск запустил опрос среди пользователей социальной сети с вопросом, стоит ли ему уйти с должности руководителя. 57,5% выступили за то, чтобы Маск ушел с должности главы Twitter.