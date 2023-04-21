Компания Дубилета привлекла 20 миллионов долларов инвестиций

Британская компания Fintech Farm, мажоритарным владельцем которой является Дмитрий Дубилет, закрыла раунд инвестиций на более чем 20 миллионов долларов.

Об этом сообщили два собеседника Forbes среди инвесторов проекта и представитель одного из венчурных фондов.

Компания подняла комбинацию эквити (инвестиции в капитал, – ред) и долга в размере 22 миллиона долларов.

Инвестиции могут означать, что оценка Fintech Farm является "существенно выше 100 млн долларов", отмечает один из инвесторов проекта, который попросил не указывать его имени.

По данным AIN, лид-инвестором раунда Fintech Farm стал британский фонд Nordstar.

В течение ближайших трех лет компания планирует запустить необанки в нескольких странах – в южной, юго-восточной Азии и Африке, отмечается в релизе.

Напоминаем:

Сооснователями Fintech Farm являются экс-топ-менеджер Приватбанка и сооснователь monobank Дмитрий Дубилет, который до привлечения последнего раунда инвестиций имел мажоритарную долю в компании, а также бывший глава направления M&A в fintech-секторе в лондонском KPMG Николай Бескровный и экс-руководитель Центра электронного бизнеса Приватбанка Александр Витязь.

Fintech Farm имеет в своем портфеле три необанка: Leobank в Азербайджане, Liobank во Вьетнаме и Fibobank в Нигерии.

В январе 2022 года компания привлекла 7,4 млн долларов инвестиций. Основным инвестором стала интернет-компания Genesis. Тогда партнеры заявляли о планах распространить присутствие на 10 рынков в Африке и Азии.