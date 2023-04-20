Остановка экспорта электроэнергии в Словакию: регулятор может провести проверку "Укрэнерго"

Энергорегулятор рассмотрит вопрос проведения внеплановой невыездной проверки "Укрэнерго" из-за того, что компания не предоставила информации на запрос о мерах для проведения аукционов по распределению пропускной способности госпересечений по направлению Украина - Словакия.

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Как отметили в регуляторе, распределение пропускной способности межгосударственных сечений регулируется ЗУ "О рынке электрической энергии" (в частности, статьей 43) и Порядком распределения пропускной способности межгосударственных сечений, утвержденным Постановлением НКРЭКУ №763 от 3 апреля 2020 года.

"Стороной с украинской стороны, ответственной за организацию, проведение и распределение средств от проведения аукционов по распределению пропускной способности, является оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Так же в каждой стране, с которой Украина имеет межгосударственные сечения (Молдова, Польша, Словакия, Венгрия и Румыния), ответственным за распределение пропускной способности межгосударственных сечений является оператор системы передачи (ОСП) соответствующей страны", говорится в позиции Комиссии.

По оперативной информации, "Укрэнерго" проводит аукционы на полчаса раньше ОСП соседних стран, включая Словакию, что не согласовано со словацким оператором, заявили в НКРЭКУ.

Поэтому 19 апреля 2023 года словацкий ОСП отказался предоставлять доступ к своему межгосударственному пересечению с Украиной до урегулирования этого вопроса с НЭК "Укрэнерго".

"Решение вопроса о проведении двусторонних аукционов с участием ОСП Украины и ОСП страны-контрагента должно происходить в рамках существующей нормативной базы, приведенной выше", - говорят в Комиссии.

В регуляторе добавили, что 17 апреля направил в "Укрэнерго" запрос о предоставлении в срок до 19 апреля информации "относительно осуществленных НЭК "Укрэнерго" шагов, организационных мероприятий и процессов направленных на обеспечение проведения аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений по направлению Украина - Словакия".

По состоянию на 20 апреля "Укрэнерго" не предоставило информации в срок, установленный регулятором.

"В связи с этим, на заседании НКРЭКУ 26.04.2023 будет рассмотрен вопрос о проведении внеплановой невыездной проверки НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении.

Между тем Секретариат Энергосообщества рассчитывает на скорейшее восстановление экспорта электроэнергии в Словакию, которое приостановлено с 21 апреля.

"Укрэнерго" не предлагает с 21 апреля мощность для экспорта электроэнергии в Словакию, которая до этого составляла 200 МВт в час и всегда полностью выкупалась трейдерами.

По европейским правилам, системные операторы двух стран, которые торгуют электроэнергией, делят пополам прибыли от распределения межгосударственного пересечения.

Когда энергосистема Украины в марте 2022 года присоединилась к ENTSO-E, она взяла на себя обязанность синхронизировать правила проведения аукционов с европейскими, но тогда был предоставлен годовой лаг. Сейчас же европейские операторы требуют разделения доходов.

Экономическая правда