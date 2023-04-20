Возобновление транзита агропродукции через Польшу: Укртрансбезпека опубликовала новые правила

Транзит аграрной продукции через Польшу возобновится по новым условиям в 00:00 часов 21 апреля - Госслужба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека) опубликовала предварительные условия транзита.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезпеки в Facebook.

Так, согласно информации, предоставленной польской стороной, таможенные органы Польши будут проводить таможенное оформление аграрной продукции, запрещенной к импорту на таможенную территорию Польши согласно распоряжению министра от 15 апреля 2023 года, следующей в режиме транзита, исключительно при наличии таможенной декларации:

Т1, где, как место назначения указано польские порты Гданьск, Гдыня, Свиноуйсьце, Щецин или другие страны ЕС;

кодов товаров сельскохозяйственной продукции (на уровне 6 цифр), а также данных по безопасности и защите, которые требует Европейский Союз.

Таможенные органы Польши также вводят следующие дополнительные меры контроля:

установление электронных пломб на транспортное средство на польской стороне (для отслеживания перемещения транспортного средства и обеспечения, что груз не будет разгружен на территории Польши);

отслеживание грузов, которые идут транзитом в другие страны ЕС, с помощью электронной системы SENT - для подтверждения, что автомобильный или железнодорожный транспорт доехал до пункта назначения в другой стране ЕС (не будет применяться к грузам следующих в польские порты);

физическое сопровождение грузов от границы до польского порта или до границы с другой страной ЕС в течение первой недели с момента возобновления транзита, с 21 по 26 апреля. В дальнейшем конвоирование будет применяться исключительно в

обоснованных случаях, предусмотренных действующим законодательством Польши.

Отмечается, что для украинских перевозчиков опломбирования будут бесплатными, сопровождение будет бесплатным в ближайшую неделю.

"Для транспортных средств, которые сейчас уже находятся на польской стороне границы, в случае если владельцы груза не желают делать реимпорт, и соответственно платить НДС, необходимо будет оформить декларацию Т1 на пункте пропуска и направить груз в другие страны ЕС или польские порты", - пояснили в ведомстве.

"При попытке импортировать товары в Республику Польша несмотря на запрет польские таможенные органы могут вернуть транспортное средство с грузом в Украину. В таком случае перевозчик и грузоотправитель получат дополнительные расходы - уплата НДС и расходы на логистику.

Условия пересечения границы могут меняться", - добавили в Укртрансбезпеке.

Напомним:

Украина согласовала транзит зерна и сельскохозяйственной продукции по территории Польши с ночи 20 апреля.

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Экономическая правда