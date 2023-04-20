Пакистан закупил первую партию российской нефти со скидкой

Пакистан разместил свой первый заказ на российскую сырую нефть со скидкой в рамках соглашения, заключенного между Исламабадом и Москвой.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра нефти Пакистана Мусадика Малика.

Покупка нефти у Пакистана дает России новый рынок сбыта, дополняя растущие продажи Москвы в Индию и Китай, поскольку она перенаправляет нефть с западных рынков из-за войны в Украине.

Аналитики говорят, что Пакистану, давнему союзнику Запада и ожесточенному сопернику соседней Индии, которая исторически ближе к Москве, было бы трудно принять соглашение о поставках нефти, но его потребности в финансировании очень велики.

"Скидка на нефть дает передышку, поскольку Пакистан сталкивается с острым кризисом платежного баланса, рискуя объявить дефолт по своим долговым обязательствам. Валютных резервов центрального банка едва хватит для покрытия четырех недель контролируемого импорта.

Согласно договору, Пакистан будет покупать только сырую нефть, а не переработанное топливо, заявил министр в интервью агентству Reuters поздно вечером в среду. По его словам, ожидается, что импорт достигнет 100 тыс баррелей в сутки, если первая транзакция пройдет по плану.

"Наши заказы есть, мы их уже разместили", - сказал он, подтвердив информацию из источников о том, что страна не будет покупать нефтепродукты.

Источник в Москве, знакомый с ходом переговоров, сообщил Reuters, что окончательное соглашение было достигнуто в последние дни.

Российское правительство не ответило на запрос о комментариях.

Экономическая правда