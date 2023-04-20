Украина просила Турцию арестовать корабль с краденым зерном – WSJ

Украинские власти обратились к Турции с просьбой арестовать судно Bomustafa O под флагом Панамы, которое перевозит, как утверждает Киев, 19 тысяч тонн зерна, похищенного с оккупированных Россией территорий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Wall Street Journal.

Нагруженное ячменем Bomustafa O прибыло в турецкий черноморский порт Самсун в понедельник, 17 апреля.

Согласно документам в распоряжении WSJ, за несколько дней до того, 12 апреля, Офис генерального прокурора Украины обратился к турецким властям с просьбой арестовать судно, заявив, что оно загрузило ячмень в порту в оккупированном Россией Крыму.

Украинская прокуратура попросила власти Турции взять образцы зерна и допросить капитана и членов экипажа Bomustafa O, ссылаясь на собственное расследование, согласно которому судно принимало зерно с других кораблей, когда стояло на якоре в Керченском проливе возле Крыма.

Bomustafa O, как утверждается в письме Офиса генпрокурора Украины и следует из баз данных, находится в управлении дубайской компании Tower Shipping Co.

Как известно, в прошлом году турецкое правительство заявило, что расследует обвинения в возможном импорте турецкими компаниями украденного зерна из Украины. Правительство Турции не раскрыло результатов расследования этого вопроса.

Обнародованные ранее расследования выявили, что российские компании отгрузили тысячи тонн зерна, украденного из Украины, используя контрабандную схему, связанную с перегрузкой зерна с одного судна на другое, а также сокрытием геолокации.

По данным WSJ, в последние месяцы Турция негласно приняла меры для прекращения закупок ворованного украинского зерна. Это произошло после того, как еще в июле 2022 года Киев публично призвал Анкару арестовать другое судно, загруженное краденым зерном.

Европейская правда