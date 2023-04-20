Экспорт газа в Европу упал в четыре раза: "Газпром" просит повысить внутренние цены в РФ

"Газпром" просит "отпустить" внутренние цены для промышленности в РФ, чтобы увеличить доходы от внутреннего рынка на фоне падения экспорта в Европу в четыре раза.

Об этом сообщает российский Коммерсантъ со ссылкой на материалы заседания госсовета по энергетике.

"Газпром" просит правительство либерализовать оптовые цены на газ для промышленных потребителей, ввести сезонную дифференциацию оптовых цен на газ и запустить систему коммерческой балансировки.

Эту идею на заседании высказал заместитель главы "Газпрома" Виталий Маркелов. Он отметил, что газовая отрасль России "должна сместить фокус с экспортно ориентированной модели на внутренний рынок". Начать предлагается с нескольких пилотных регионов.

На население и коммунально-бытовых потребителей приходится около 19% от общего потребления в стране, соответственно более 80% - промышленные потребители.

Сейчас частные российские производители газа, такие как "Роснефть" и НОВАТЭК, могут предлагать ценовые скидки и тем самым переманивать крупных потребителей. Зато "Газпром" работает по установленным Федеральной антимонопольной службой (ФАС) тарифам, в том числе в тех регионах, где тариф не покрывает расходы.

Частные производители газа ранее утверждали, что, прежде чем вводить свободные цены внутри страны, нужно либерализовать доступ к экспорту и ввести прозрачные тарифы на транспортировку ГТС "Газпрома". Но сейчас вопрос доступа к экспорту в Европу, после его падения практически в четыре раза, стал менее актуальным.

"Газпром" в последние годы нарастил свои добывающие мощности до примерно 560-580 млрд кубометров в год, но из-за падения экспорта на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину добыча компании в прошлом году упала на 20%, до 412,6 млрд кубометров.





