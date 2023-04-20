McDonald's меняет рецепты бургеров

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Американская McDonald's Corp. вносит незначительные изменения в рецепты приготовления бургеров.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Отмечается, что изменения направлены на повышение качества сендвичей и предполагают использование "более мягких и воздушных" булочек и добавление лука в котлеты непосредственно при обжаривании, благодаря чему "они станут более сочными". Кроме того, в "Биг-Маке" будет больше соуса.

Приготовленные по новой технологии бургеры уже продаются в Австралии, Канаде, Бельгии и на западе США. В 2024 году они будут доступны на всей территории Штатов.

Цены бургеров не изменятся, сообщил представитель компании сайту CNBC.

Экономическая правда