Министр: Румыния не будет закрывать транзит украинского зерна. По этому маршруту идет 80% экспорта по суше

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Румыния не будет блокировать транзит украинской сельскохозяйственной продукции в румынские порты.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский по итогам встречи с министром сельского хозяйства и сельского развития Румынии Петре Дая.

Отмечается, что другие вопросы транзита и импорта украинской агропродукции стороны договорились обсудить во время встречи в Бухаресте 21 апреля.

По данным Минагрополитики, по суше почти 80% украинской продукции транспортируется транзитом именно через Румынию, на втором месте Польша – 10%.

Сольский напомнил, что транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу заработает ночью с 20 на 21 апреля 2023 года. Объемы транзитных товаров через эту страну, Венгрию и Словакию не ограничиваются. Однако, к транзиту по своей территории Польша будет применять дополнительный контроль.

Напоминаем:

Фермеры в соседних с Украиной странах начали жаловаться, что украинское зерно физически "вытесняет" их собственное на дорогах, железной дороге, в портах и на внутреннем рынке.

Шесть стран ЕС попросили блок помочь уменьшить избыток зерна на рынке, и заявили, что украинское зерно конкурирует с их производителями и сокращает спрос на местную продукцию.

Также фермеры из восточных стран ЕС заявляют, что украинское зерно снижает внутренние цены на рынке, и фермеры теряют свои прибыли.

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Экономическая правда