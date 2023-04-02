Теневой флот российских нефтяных танкеров может вызвать экологическую катастрофу

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Теневой флот российских нефтяных танкеров курсирует без покрытия ответственности перед третьими лицами от Международной группы страховщиков (IG), что усиливает риски связанные с разливом нефти.

Об этом пишет The Financial Times.

Вытеснение торговли российской нефти в тень вызвало опасения страховщиков и политиков относительно непредсказуемых последствий разлива нефти.

В энергетическом секторе обеспокоены тем, что мелкие, менее опытные трейдеры теперь перевозят нефть на длинные расстояния на старых судах с неизвестным уровнем страхования.

Исполнительный директор норвежской компании "Gard" Рольф Торе Роппестад подсчитал, что с момента вторжения России в Украину еще "несколько тысяч" судов торгуют по всему миру, не имея страхового покрытия от IG, в которую входят преимущественно европейские и американские страховщики.

По словам Роппестада, среди этих судов значительная часть так называемого теневого флота - устаревших нефтяных танкеров, которые были собраны Россией в обход западных санкций и часто застрахованы на местном уровне.

Многие суда, которые не пользуются услугами IG, полагаются на других страховщиков "каско" в России и на Ближнем Востоке. Иран и Венесуэла уже давно используют собственные теневые флотилии из нескольких сотен судов для обхода санкций. Иран имеет собственного страховщика каско, Kish, созданного после того, как западные страховщики отошли от него.

Чаще всего танкеры с российской нефтью, которые направляются в Индию и Китай, проходят через проливы между Данией и Швецией в устье Балтийского моря.

Напомним:

В мире формируется огромный теневой флот танкеров с неизвестными владельцами, чтобы обойти санкции ЕС по экспорту сырой нефти, которые начнут действовать уже 5 декабря.