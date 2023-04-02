"Укрэнерго" отменило ограничения введенные в результате ракетной атаки 9 марта

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НЭК "Укрэнерго" сняло все ограничения, которые были введены из-за повреждения оборудования во время массированной ракетной атаки врага 9 марта.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах центрального региона. Искренне благодарим наших литовских коллег за оказанную помощь", - говорится в сообщении.

Соответственно все ограничения потребления, которые были введены на Киевщине, Житомирщине, Харьковщине, из-за повреждения оборудования во время массированной ракетной атаки врага 9 марта, сняты.

В "Укрэнерго", добавляют, что в других регионах ограничений, которые бы приводили к необходимости ограничения потребления, также нет.

Напомним:

В результате российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры в четверг, 9 марта, пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго.