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"Укрэнерго" отменило ограничения введенные в результате ракетной атаки 9 марта

Воскресенье, 2 апреля 2023, 14:05 - Игорь Пилипив
 
getty images

НЭК "Укрэнерго" сняло все ограничения, которые были введены из-за повреждения оборудования во время массированной ракетной атаки врага 9 марта.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах центрального региона. Искренне благодарим наших литовских коллег за оказанную помощь", - говорится в сообщении. 

Соответственно все ограничения потребления, которые были введены на Киевщине, Житомирщине, Харьковщине, из-за повреждения оборудования во время массированной ракетной атаки врага 9 марта, сняты. 

В "Укрэнерго", добавляют, что в других регионах ограничений, которые бы приводили к необходимости ограничения потребления, также нет.

Напомним:

В результате российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры в четверг, 9 марта, пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго.

Укрэнерго электроэнергия
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