Все разделы
Укр / Рус

В ЕЦБ предупреждают о серьезных рисках в финансовом секторе

Воскресенье, 2 апреля 2023, 11:57 - Экономическая правда

В Европейском центральном банке (ЕЦБ) считают, что уязвимость финансовой системы преобладает в небанковском секторе и внимательно следят за напряженностью на рынке.

Об этом заявил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, передает Reuters.

По его словам, ЕЦБ внимательно следит за текущей напряженностью на рынке и будет действовать для сохранения ценовой и финансовой стабильности в еврозоне.

"...По нашему мнению, уязвимость финансовой системы преобладает в небанковском финансовом секторе, который быстро рос и увеличил свою склонность к риску в условиях низких процентных ставок", - сказал де Гиндос на бизнес-форуме в Амброзетти на севере Италии.

Напомним:

Европейский центральный банк в четверг, 16 марта, повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов.

ЕЦБ финансы ЕС
Материалы по теме
ЕЦБ повысил ставки на 50 базисных пунктов, несмотря на банковские потрясения 16 марта 2023, 15:00
Глава НБУ призвал ЕЦБ способствовать выходу международных банков из России 15 февраля 2023, 17:26
ЕЦБ повысил ставки на 50 базисных пунктов: обеспокоен высокой инфляцией 2 февраля 2023, 15:11
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте