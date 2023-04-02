В ЕЦБ предупреждают о серьезных рисках в финансовом секторе

В Европейском центральном банке (ЕЦБ) считают, что уязвимость финансовой системы преобладает в небанковском секторе и внимательно следят за напряженностью на рынке.

Об этом заявил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, передает Reuters.

По его словам, ЕЦБ внимательно следит за текущей напряженностью на рынке и будет действовать для сохранения ценовой и финансовой стабильности в еврозоне.

"...По нашему мнению, уязвимость финансовой системы преобладает в небанковском финансовом секторе, который быстро рос и увеличил свою склонность к риску в условиях низких процентных ставок", - сказал де Гиндос на бизнес-форуме в Амброзетти на севере Италии.

Напомним:

Европейский центральный банк в четверг, 16 марта, повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов.