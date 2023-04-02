В "Укрэнерго" назвали четыре компонента подготовки к следующей зиме

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Подготовка энергосистемы Украины к следующей зиме и возможным террористическим атакам будет зависеть от четырех ключевых компонентов: физическая защита энергообъектов, восстановление генерации, оборудование и финансы для этого.

Об этом сказал в эфире телемарафона "Единые новости" председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По словам Владимира Кудрицкого, план по восстановлению заключается в том, чтобы успеть до следующего отопительного сезона существенно усилить защиту наших объектов, то есть инженерные укрепления, и сделать наши подстанции более устойчивыми к ударам.

"Мы активно готовимся к следующей зиме и принимаем решения, которые позволят защитить наши объекты. И мы очень благодарны Государственному агентству по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, с которым мы сотрудничаем в этом, чтобы защитить магистральную инфраструктуру и критически важные энергообъекты", - отметил глава "Укрэнерго".

Также в "Укрэнерго" работают над восстановлением генерации - гидро, теплоэлектростанций, подготовка теплоэлектроцентралей к зиме.

"Важно также законтрактовать и привезти в Украину достаточное количество оборудования, которое необходимо для ремонта сетей, электростанций. Также важно наличие денег для того, чтобы ремонтировать поврежденные энергообъекты, подстанции, сети", - добавил Кудрицкий.

В общем именно эти ключевые компоненты должны присутствовать для того, чтобы мы подготовились и прошли следующую зиму без таких стрессов и таких масштабных отключений, которые были в прошлом сезоне.

Экономическая правда.