"МГУ" не раскрывает ключевую информацию – в том числе о том, кто возглавляет компанию

"Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ") не раскрывают ключевую информацию по корпоративному управлению: в частности, "МГУ" не обнародовала данные об отставке главы набсовета Уберт Беттонвиль и не раскрыла информацию о смене и.о. гендиректора.

Об этом говорится в еженедельном дайджесте аналитиков SOE Weekly для ЭП.

Аналитики обратили внимание, что отставка Уберт Беттонвиль, бывшей главы наблюдательного совета "МГУ", о которой сообщалось ранее, должна была бы уже вступить в силу.

Согласно украинскому законодательству, заявление о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета акционерного общества подается минимум за две недели. Если Беттонвиль подала заявление 6 марта, как сообщают СМИ, то ее отставка должна была вступить в силу 20 марта или позже, говорится в дайджесте.

Согласно украиноязычной версии веб-сайта "МГУ", Беттонвиль больше не значится как член наблюдательного совета, а глвой совета указан Яна Чадама. На англоязычной версии сайта Беттонвилль также больше не значится как член наблюдательного совета, но там не было указано, кто является главой, отмечают аналитики.

Из этого они делают вывод, что полномочия Беттонвилль были прекращены, а председательство в наблюдательном совете перешло к Чадаму.

При этом, согласно законодательству, "МГУ" обязано публично раскрывать определенную информацию как акционерное общество, эмитент ценных бумаг и госпредприятие.

"В частности, в соответствии с Положением о раскрытии информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), "МГУ" должна раскрывать особую информацию, включая информацию об изменении состава должностных лиц общества, в т.ч. информацию о назначении/увольнении в наблюдательном совете и исполнительном органе.

Такая информация должна раскрываться через веб-сайт компании и информационную базу данных НКЦБФР (такие как Stockmarket и SMIDA).

Однако, "МГУ" не обнародовало информацию об отставке Беттонвиль: эта информация отсутствует как на сайте компании, так и в информационной базе данных НКЦБФР. Последние раскрытия информации "МГУ" в SMIDA и на сайте компании датируются ноябрем 2021 года", - подчеркивают аналитики.

Кроме того, они обратили внимание, что "МГУ" также не раскрыла информацию о смене и.о. генерального директора - согласно предыдущему интервью Беттонвиль, около месяца назад Александра Лисниченко на этой должности заменил Денис Фудашкин.

Информация об и.о. генерального директора отсутствует даже на украинской версии сайта "МГУ". В разделе "Менеджмент" на сайте "МГУ" упоминается только и.о. главного бухгалтера Светлана Письменная. На англоязычной версии сайта раздел "Менеджмент" вообще отсутствует.

По данным SMIDA, и.о. гендиректора является Валерий Ноздрин, который был назначен на эту должность при создании "МГУ" в 2017 году.

Свободный доступ к Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) во время действия военного положения закрыт. По данным частных агрегаторов, в частности "Опендатабот" и "YouControl", которые опираются на информацию из ЕГР, руководителем "МГУ" является Денис Фудашкин.

Кроме того, "МГУ" также должна обнародовать отчеты о вознаграждении наблюдательного совета и исполнительного органа, как того требует законодательство, применяемое к акционерным обществам и к госпредприятиям.

Согласно веб-сайту компании, "МГУ" опубликовало только один отчет о вознаграждении в 2018 году во исполнение требований законодательства об акционерных компаниях, но с тех пор этих отчетов больше не публиковало.

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Экономическая правда