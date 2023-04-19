В США арестовали бизнесмена за торговлю с Курченко

Сергей Курченко ФК Металлист

Министерство юстиции США арестовало предпринимателя Джона Унсалана за нарушение санкций, введенных в 2015 году против украинского олигарха Сергея Курченко и двух его компаний.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства.

Унсалану инкриминируют участие в сговоре с целью обхода американских санкций, нарушении санкционного режима и сговоре с целью отмывания средств.

Отмечается, что с июля 2018 года по октябрь 2021 года Унсалан через свою компанию Metalhouse LLC перевел Курченко и его компаниям 150 млн долларов в обмен на металлопродукцию, которая производилась в оккупированных Донецкой и Луганской областях, а также пытался взыскать с олигарха средства за недопоставленную продукцию.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы за каждый из пунктов обвинения.

Курченко попал под санкции Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США в 2015 году за его роль в незаконном присвоении государственных активов Украины.

Напоминаем:

Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил футбольный клуб "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "ВЕТЭК".

Экономическая правда