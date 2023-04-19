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"Аграрные" убытки Украины от полномасштабной войны превышают 8 миллиардов долларов – KSE

Среда, 19 апреля 2023, 19:12 - Cергей Мельник
 
-Dmytro Smolienko / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Сумма прямых убытков, нанесенных агропромышленному комплексу Украины за год полномасштабной войны, составляет 8,7 миллиарда долларов.

Об этом говорится в оценке экспертов проекта KSE Institute "Россия заплатит".

Наибольшая доля убытков агросектора – из-за уничтожения и повреждения сельхозтехники, в результате чего оценочные потери производителей составляют более 4,65 млрд долларов. Всего в результате войны повреждено или разрушено 109,6 тыс. единиц сельхозтехники.

Вторая по размеру категория убытков этой сферы связана с уничтожением и кражами произведенной продукции. Зафиксировано более 4 млн тонн уничтоженной и похищенной готовой сельхозпродукции. Совокупная стоимость этих убытков оценивается в 1,87 млрд долларов.

Существенные потери понесла также инфраструктура для хранения произведенной сельскохозяйственной продукции. Суммарная вместимость разрушенных зернохранилищ достигает 8,2 млн тонн произведенной продукции, а поврежденных зернохранилищ – 3,25 млн тонн мощностей для одновременного хранения. Стоимость восстановления разрушенных мощностей оценивается в 1,33 млрд долларов.

Наибольший ущерб агросектору война, начатая Россией, нанесла Луганской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областям. Эти же регионы в топ-5 по количеству поврежденных и разрушенных объектов.

 

Экономическая правда

агросектор война убытки Россия
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