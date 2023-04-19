Кабмин предлагает разорвать соглашение с РФ о взаимной защите инвестиций

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 0201 "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций".

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

По его словам, законопроект предусматривает "прекращение в связи с коренным изменением обстоятельств" действия соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, совершенного 27.12.1998 в Москве и ратифицированного ЗУ от 15.12.1999 № 1302-XIV.

Документ прорабатывается в комитете, текст законопроекта еще не опубликовали.

Экономическая правда