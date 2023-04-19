Госфинмониторинг выявил подозрительных финансовых операций с начала года на 23 миллиарда

Госслужба финансового мониторинга Украины в 1 квартале 2023 года остановила финансовые операции и заблокировала средства в эквиваленте 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках операционной деятельности, за I квартал 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 307 материалов (154 обобщенных материалов и 153 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного преступления, составляет 22,6 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины.

Так, в I квартале 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 72 таких материала.

Экономическая правда