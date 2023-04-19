Инфляция в Британии замедлилась до 10,1%

Уровень инфляции в Британии в марте остался на высоком уровне, выраженном двузначным числом, что является еще одним неожиданно высоким показателем, который усилит аргументацию в пользу дальнейшего повышения процентной ставки Банком Англии.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, индекс потребительских цен вырос на 10,1% в годовом измерении, что было обусловлено самым сильным ростом цен на продукты за последние 4 десятилетия.

Экономисты ожидали замедления инфляции до 9,8%.

Отмечается, что инфляция в 10,1% обусловлена самым сильным ростом цен на продукты питания и безалкогольные напитки за более чем 45 лет - в марте они подорожали в годовом измерении на 19,1%, что стало самым высоким показателем с 1977 года.

По данным ONS, рекордным оказался рост цен на хлеб, горячие напитки, шоколад и кондитерские изделия.

При этом цены на товары, в частности одежду и обувь, выросли на 12,7%. Рост цен в сфере ЖКХ достиг 11,6%, в ресторанах и гостиницах - 11,3%.

Замедлению инфляции способствовало снижение цен на транспорте с 3,1% в феврале до 1% в марте, что объясняется снижением цен на моторное топливо: в марте они упали на 5,9% по сравнению с ростом на 4,6% в феврале.

"Основными факторами снижения были цены на моторное топливо и стоимость мазута, которые упали после резкого роста в то же время в прошлом году", - пояснил главный экономист ONS Грант Фитцнер.

"Однако это было частично компенсировано стоимостью продуктов питания, которая все еще стремительно растет, а инфляция цен на хлеб и крупы находится на рекордно высоком уровне", - добавил эксперт.

Высокая инфляция делает "весьма вероятным" повышение ставки Банком Англии 11 мая еще на 0,25 п.п. считают в JP Morgan.

"Банк Англии все еще далек от того, чтобы чувствовать себя комфортно, понимая, что ценовое давление находится под контролем", - пишет агентство.

"Цены продолжают расти угрожающими темпами", - заявил руководитель отдела исследований Британской торговой палаты Дэвид Бхарьер.

В то же время он отметил, что расходы производителей выросли в марте на 7,6%, резко снизившись с 12,8% месяцем ранее, а это "указывает на то, что пик роста цен на факторы производства, возможно, пройден".

Экономическая правда