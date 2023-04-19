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МАГАТЭ провело необъявленные проверки на Ровенской и Хмельницкой АЭС

Среда, 19 апреля 2023, 15:23 - Алексей Павлыш

На Ровенской и Хмельницкой АЭС 18 апреля успешно провели необъявленные инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает Госинспекция ядерного регулирования Украины.

Проверки прошли в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

"Проверки осуществлялись инспекторами Агентства при участии инспекторов Госатомрегулирования.

Цель инспекций: проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. Замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

МАГАТЭ АЭС атомная энергетика ядерная энергетика
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