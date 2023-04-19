МАГАТЭ провело необъявленные проверки на Ровенской и Хмельницкой АЭС
Среда, 19 апреля 2023, 15:23 -
На Ровенской и Хмельницкой АЭС 18 апреля успешно провели необъявленные инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Об этом сообщает Госинспекция ядерного регулирования Украины.
Проверки прошли в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.
"Проверки осуществлялись инспекторами Агентства при участии инспекторов Госатомрегулирования.
Цель инспекций: проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. Замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было", - говорится в сообщении.
Экономическая правда