МАГАТЭ провело необъявленные проверки на Ровенской и Хмельницкой АЭС

На Ровенской и Хмельницкой АЭС 18 апреля успешно провели необъявленные инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает Госинспекция ядерного регулирования Украины.

Проверки прошли в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

"Проверки осуществлялись инспекторами Агентства при участии инспекторов Госатомрегулирования.

Цель инспекций: проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. Замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было", - говорится в сообщении.

Экономическая правда