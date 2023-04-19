Tesla снизила цены на свои автомобили в США в шестой раз с начала года

Tesla снизила цены на некоторые из своих автомобилей Model Y и Model 3 в США, что стало шестым подобным шагом компании в этом году, поскольку она стремится стимулировать спрос.

Об этом пишет Reuters.

Снижение цен произошло накануне публикации в среду отчетности за первый квартал и привело к падению акций на 2,5% на прединвестиционных торгах. В этом году акции выросли чуть менее чем на 50% после самого большого годового падения в 2022 году.

Поздно вечером во вторник на сайте Tesla появилась информация о том, что компания снизила цены на свои "дальнобойные" и "производительные" автомобили Model Y на 30 тыс долл каждый, а также на "заднеприводную" Model 3 на 2 тыс долл - до 39 990 долл.

В этом году компания снизила цены в США на базовую Model 3 на 11%, а на базовую Model Y - на 20%, что связано с тем, что Соединенные Штаты, крупнейший рынок компании, готовятся ввести более жесткие стандарты, которые ограничат налоговые льготы на электромобили.

Недавно компания также снизила цены в Европе, Израиле и Сингапуре, а также в Японии, Австралии и Южной Корее, расширив программу скидок, которую она начала в Китае в январе.

Однако, Tesla сообщила о последовательном росте поставок в первом квартале лишь на 4%, что намного меньше, чем последовательный рост на 17,8% в предыдущем квартале.

Это побудило нескольких аналитиков прогнозировать дальнейшее снижение цен, поскольку конкуренция на внутреннем рынке растет со стороны таких конкурентов, как Ford Motor, а Tesla пытается догнать BYD в Китае, втором крупнейшем рынке.

В первом квартале Уолл-стрит ожидает, что валовая маржа компании достигнет более чем трехлетнего минимума в 23,2%, согласно прогнозам 17 аналитиков, опрошенных Visible Alpha.

Ожидается, что доход компании вырастет на 24,2% в годовом исчислении до $23,29 млрд, но средняя оценка прибыли аналитиков упала примерно на 2,4% за последние три месяца, согласно данным Refinitiv.

Экономическая правда