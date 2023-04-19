Объем наличных денег в обращении сократился с начала года на 40 миллиардов – НБУ

По состоянию на 1 апреля 2023 года сумма наличности, находившейся в обращении в Украине, составляла 676,1 млрд грн - это на 40 млрд грн или на 5,6% меньше, чем на 1 января 2023 года (716,1 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, по состоянию на 1 апреля в обращении находилось более 2,7 млрд банкнот на общую сумму 670,2 млрд грн, а также почти 14,2 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,7 млрд грн.

Уменьшение суммы наличности в обращении в НБУ объяснили тем, что традиционно первый квартал года характеризуется изъятием наличности из обращения.

"Вот и в этом году из обращения изымалась наличность, которая была выпущена в прошлом году на волне ажиотажного спроса, спровоцированного войной и угрозой потенциальных блэкаутов из-за ракетных обстрелов РФ", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, на одного жителя Украины приходилось 66 банкнот и 170 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 года - 71 и 169 шт. соответственно).

При этом больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен (27% от общего количества банкнот в обращении), а среди монет - номиналом 10 копеек (28,4% от общего количества монет в обращении).

А меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 10 гривен (3,7% от общего количества банкнот в обращении), а среди монет - номиналом 10 гривен (около 1% от общего количества монет в обращении).

Экономическая правда