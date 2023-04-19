Хранилища газ в ЕС заполнены на рекордный уровень, что поможет уменьшить зависимость от РФ

В газовых хранилищах в ЕС хранятся рекордные за более чем 10 лет объемы газа после мягкой зимы, что укрепляет надежды на то, что блок сможет минимизировать импорт из России.

Об этом пишет Financial Times.

На начало апреля хранилища блока были заполнены на 55,7%, свидетельствуют данные отраслевой организации Gas Infrastructure Europe. Это самый высокий показатель на начало апреля по меньшей мере с 2011 года.

Этот уровень также примерно на 20 процентных пунктов превышает средний показатель за предыдущие пять лет, а за последние две недели он еще больше вырос до 56,5%.

"Газовые хранилища ЕС заполнены более чем наполовину, а это означает, что мы завершили этот отопительный сезон в комфортном положении", - заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью FT. она подчеркнула, что теперь блок имеет больше возможностей для сокращения импорта российского сжиженного природного газа.

"Благодаря увеличению доли возобновляемых источников энергии и дальнейшей диверсификации источников, для некоторых стран-членов станет возможным полный отказ от российского сжиженного газа", - заявила она.

В 2020 году ЕС также удалось собрать немалые запасы газа, но в прошлом году ситуация критически изменилась, когда РФ начала единолично перекрывать поставки природного газа в Европу. Вместо этого блок был вынужден увеличить импорт СПГ из России до рекордных уровней, спеша сделать запасы на зиму.

По данным Refinitiv, в прошлом году импорт СПГ из России в ЕС достиг 22,1 млрд куб. м, что на 39% больше, чем в 2021 году, и составляет 16% от общего объема импорта морским путем за год.

Европейская комиссия ставит цель достичь уровня заполнения газовых хранилищ на 90% к началу ноября.





