Еврокомиссия предложила создать "Европейский киберщит" стоимостью 1,1 млрд евро

Европейская комиссия объявила о плане противодействия растущим угрозам кибербезопасности стоимостью 1,1 миллиарда евро, подчеркнув все большее беспокойство по поводу серии громких хакерских атак.

Об этом говорится в заявлении ЕК, пишет "Европейская правда".

Для быстрого и эффективного выявления основных киберугроз Еврокомиссия предлагает создать Европейский киберщит – общеевропейскую инфраструктуру, состоящую из национальных и трансграничных оперативных центров безопасности (SOC) по всему ЕС.

Это организации, на которые возложена задача выявлять киберугрозы и реагировать на них. Они будут использовать самые современные технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и передовой анализ данных, для выявления и своевременного предупреждения о киберугрозах и инцидентах на трансграничном уровне. В свою очередь, органы власти и соответствующие организации смогут более эффективно и оперативно реагировать на серьезные инциденты.

Эти центры могут заработать в начале 2024 года. На подготовительном этапе создания Европейского киберщита в апреле 2023 года Комиссия в рамках программы "Цифровая Европа" отобрала три консорциума трансграничных оперативных центров безопасности (SOC), объединяющих государственные органы из 17 стран-членов ЕС и Исландии.

Механизм реагирования на кибернетические чрезвычайные ситуации будет проверять организации в таких критически важных секторах, как здравоохранение, транспорт и энергетика, на предмет потенциальной уязвимости.

План также предусматривает создание Резерва кибербезопасности ЕС, состоящего из служб реагирования на инциденты, которые будут вмешиваться по просьбе страны или учреждения ЕС в случае значительного или масштабного инцидента в сфере кибербезопасности.

Общий бюджет всех мероприятий, предусмотренных Актом ЕС о киберсолидарности, составляет 1,1 миллиарда евро, из которых около 2/3 будет профинансировано Евросоюзом через программу "Цифровая Европа".

Как известно, с началом полномасштабного вторжения России в Украину государства ЕС все чаще становятся объектами кибератак российских хакеров.