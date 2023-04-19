Курс валют 19 апреля: гривня ослабла на "черном рынке"

В среду, 19 апреля, гривня ослабла на "черном рынке" против доллара и евро, но в кассах банков курс почти неизменен.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс доллара на "черном рынке" составлял 37,73 - 37,94 грн, а во вторник, 18 апреля, курс колебался между 37,63 - 37,79 грн. гривня снова ослабла после стабилизации в начале недели.

Аналогичная динамика у "черного" курса гривны к евро. На это же время составлял 41,18 - 41,48 грн против курса 41,05 - 41,31 грн за евро в понедельник.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,5 - 38,0 грн (курс на 18 апреля - 37,5 - 38,0 грн);

Евро - 40,8 - 41,5 грн (курс на 18 апреля - 40,75 - 41,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,35 - 37,85 грн;

Ощадбанк - 37,6 - 38,5 грн;

Укрэксимбанк - 37,65 - 38,25 грн;

Райффайзен - 37,4 - 38,0 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.





