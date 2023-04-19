Индия и Китай в апреле покупали российскую нефть дороже "потолка цен" - СМИ

Индия и Китай выкупили подавляющее большинство российской нефти в апреле по ценам, превышающим установленный странами G7 "потолок цен" в 60 долларов за баррель.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и собственные расчеты.

Это означает, что Россия получает большие доходы от нефти, несмотря на попытки Запада ограничить финансирование агрессора в войне против Украины.

По данным источника Reuters в G7, западный ценовой лимит пока останется неизменным несмотря на давление со стороны некоторых стран ЕС, таких как Польша, которые требуют снизить лимит, чтобы усилить давление на РФ.

Последние данные Refinitiv Eikon свидетельствуют о том, что российские грузы нефти Urals, загруженные в первой половине апреля, в основном направляются в порты Индии и Китая.

На Индию приходится более 70% морских поставок этого сорта в этом месяце, а на Китай - около 20%.

Между тем, снижение фрахтовых ставок и меньшие скидки на Urals относительно мировых бенчмарков подтолкнули дневную цену сорта в начале апреля обратно выше верхней границы после периода торговли ниже.

Индия и Китай не согласились на "потолок цен", но Запад надеялся, что угроза санкций удержит трейдеров от помощи этим странам в покупке нефти выше верхнего предела.

По данным трейдеров, средние скидки на нефть марки Urals составляли 13 долл за баррель на базисе DES (поставка с судна) в индийских портах и 9 долл за баррель на базисе ICE Brent в китайских портах, тогда как транспортные расходы составляли 10,5 долл за баррель и 14 долл за баррель соответственно для поставок из балтийских портов в Индию и Китай.

Так, цена Urals на условиях FOB в балтийских портах, с учетом дополнительных транспортных расходов в размере около 2 долл за баррель, в апреле была чуть выше 60 долларов за баррель, свидетельствуют расчеты Reuters.

Расходы на транспортировку значительно снизились за последние недели благодаря мягкой погоде и большему количеству танкеров.