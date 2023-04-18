В Кабмине объяснили, как пенсионерам получать выплаты за рубежом

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Кабинет Министров предусмотрел возможность выплаты пенсий украинцам, которые временно проживают за рубежом, путем международного перевода через "Укрпошту".

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Для получения пенсии постановление предусматривает возможность заключения договоров банковского счета с украинскими банками.

Речь идет о банках, не имеющих филиалов, отделений, представительств в стране проживания пенсионера, в частности банки (необанки), которые вообще не имеют собственной сети.

Если лицо желает получать пенсию через банк, заявление о выплате можно будет подать в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи. Это можно будет сделать вместе с открытием банковского счета, без необходимости личного посещения банка.

Также, по желанию пенсионера, выплаты можно будет получать в отделении почты (при наличии технической возможности АО "Укрпошта" осуществлять перевод средств в страну пребывания).

"Принятое правительством постановление разработало Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, которые нашли временный приют в Польше. Итак, указанные категории пенсионеров смогут возобновить получение пенсии путем направления заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины", – говорится в сообщении.

Напоминаем:

В прошлом году общие расходы Пенсионного фонда Украины составили 590,1 миллиарда гривень, в 2021 году - 520,9 млрд грн.

Экономическая правда