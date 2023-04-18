Все разделы
Укр / Рус

Япония первой покроет военные риски при инвестициях в Украину

Вторник, 18 апреля 2023, 19:34 - Cергей Мельник
 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

Япония стала первой страной, которая выделяет средства в размере 23 миллиона долларов для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства. 

По словам Шмыгаля, правительство Японии делает вклад в фонд Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (MIGA – ред), принадлежащего к группе Всемирного банка. Это позволит Украине "значительно легче" вернуть частные иностранные инвестиции.

14 апреля Министерство восстановления Украины и Японское агентство международного сотрудничества подписали грантовое соглашение о выделении 400 миллионов долларов. Средства будут направлены на восстановление критической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате войны.

Экономическая правда

Япония инвестиции правительство
Материалы по теме
Berkshire Hathaway Баффета увеличила доли в ведущих японских конгломератах 11 апреля 2023, 13:50
Япония рассматривает возможность использования ChatGPT для чиновников 10 апреля 2023, 11:40
Япония отвергла заявления российского "Совкомбанка" о незаконности санкций 5 апреля 2023, 15:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте