Япония первой покроет военные риски при инвестициях в Украину

Премьер-министр Японии Фумио Кисида GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

Япония стала первой страной, которая выделяет средства в размере 23 миллиона долларов для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

По словам Шмыгаля, правительство Японии делает вклад в фонд Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (MIGA – ред), принадлежащего к группе Всемирного банка. Это позволит Украине "значительно легче" вернуть частные иностранные инвестиции.

14 апреля Министерство восстановления Украины и Японское агентство международного сотрудничества подписали грантовое соглашение о выделении 400 миллионов долларов. Средства будут направлены на восстановление критической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате войны.

Экономическая правда