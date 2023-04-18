"Зерновая инициатива": инспекции судов не происходят второй день подряд из-за действий РФ

Поставки зерновых через "зерновой коридор" остаются приостановленными второй день день день подряд, ведь РФ нарушает условия инциативы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Россия по-прежнему отказывается следовать плану украинских портов и навязывает украинским портам свой собственный план, что является неприемлемым", - говорится в текстовом сообщении Министерства.

Ранее, на прошлой неделе, проверки уже были остановлены на один день из-за того, что россияне в одностороннем порядке прекратили регистрацию судов, которые подают украинские порты для формирования инспекционного плана.

"Вместо этого россияне формируют их собственный план инспекций, выбирая суда из очереди по своему усмотрению, что полностью противоречит условиям Инициативы и неприемлемо для Украины", - заявили днем ранее в Министерстве.

РФ при этом заявляет, что может выйти из инициативы, если ее вопросы по собственному зерну и удобрениям не будут решены до середины мая.

Читайте также:

Бой за "коридор". Почему Россия саботирует продление "зерновой сделки" и чего хочет Украина

Сокращенный рабочий день и сплошные "чаепития". Как Россия пытается сорвать зерновое соглашение

Напоминаем:

Российская сторона 17 апреля во второй раз заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции.

Вице-премьер Украины Александр Кубраков во вторник по приглашению турецкого министра обороны Хулуси Акара отправится в Турцию, чтобы обсудить Черноморскую зерновую инициативу.