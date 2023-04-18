Курс валют 18 апреля: гривня укрепилась на "черном рынке"

Во вторник, 18 апреля, гривня после недели ослабления укрепилась к доллару и евро на "черном рынке", но в кассах банков курс остался почти без изменений.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:10 курс доллара на "черном рынке" составлял 37,63 - 37,79 грн, а в понедельник, 17 апреля, курс колебался между 37,71 - 37,89 грн. гривня несколько укрепилась к доллару после ослабления в течение прошлой недели.

Как и курс к доллару, но более существенно, укрепился "черный" курс гривны к евро. На это же время составлял 41,05 - 41,31 грн против курса 41,20 - 41,55 грн за евро в понедельник.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,5 - 38,0 грн (курс на 17 апреля - 37,5 - 38,0 грн);

Евро - 40,75 - 41,5 грн (курс на 17 апреля - 40,8 - 41,65 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,3 - 37,8 грн;

Ощадбанк - 37,6 - 38,5 грн;

Укрэксимбанк - 37,55 - 38,15 грн;

Райффайзен - 37,4 - 38,0 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.