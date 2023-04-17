Шмыгаль анонсировал разработку новой экономической модели Украины

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Украина разработает новую экономическую модель как ресурсного центра Европы.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram по результатам встречи представителей Европейского банка реконструкции и развития, Европейского Союза и Офиса реформ при Кабинете Министров.

"Скоординировали потребности и сотрудничество по восстановлению с ЕБРР, ЕС и Офисом реформ при Кабинете Министров. Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, которые заставляют переосмыслить роль проекта "Украинская архитектура реформ", – заявил Шмыгаль.

По его словам, планируется сосредоточить деятельность на десяти ключевых направлениях и реформах:

разработка новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы; реформа сектора гражданской безопасности; обновленная ветеранская политика; реформа энергетики, направленная на энергонезависимость и модернизацию; восстановление; масштабная социальная реформа; проекты поддержки бизнеса; новые направления в реформе образования; реформа таможни; реформа государственного управления.

Экономическая правда