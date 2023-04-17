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Шмыгаль анонсировал разработку новой экономической модели Украины

Понедельник, 17 апреля 2023, 20:45 - Cергей Мельник
 
LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images

Украина разработает новую экономическую модель как ресурсного центра Европы.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram по результатам встречи представителей Европейского банка реконструкции и развития, Европейского Союза и Офиса реформ при Кабинете Министров.

"Скоординировали потребности и сотрудничество по восстановлению с ЕБРР, ЕС и Офисом реформ при Кабинете Министров. Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, которые заставляют переосмыслить роль проекта "Украинская архитектура реформ", – заявил Шмыгаль.

По его словам, планируется сосредоточить деятельность на десяти ключевых направлениях и реформах:

разработка новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы;

реформа сектора гражданской безопасности;

обновленная ветеранская политика;

реформа энергетики, направленная на энергонезависимость и модернизацию;

восстановление;

масштабная социальная реформа;

проекты поддержки бизнеса;

новые направления в реформе образования;

реформа таможни;

реформа государственного управления.

Экономическая правда

экономика правительство Шмыгаль
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