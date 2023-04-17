Производитель игр Sega покупает компанию-создателя Angry Birds
Японский игровой гигант компания Sega сделала предложение размером 776 миллионов долларов разработчикам Angry Birds из финской компании Rovio Entertainment.
Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Sega предложила по 9,25 евро за акцию, что примерно на 19% выше их рыночной цены. Руководство Rovio поддержало это предложение.
Согласно заявлению, игры Rovio были загружены более 5 миллиардов раз. Франшиза Angry Birds была лицензирована для других развлекательных и потребительских товаров.
Компания хочет использовать Rovio для расширения своего присутствия на рынке мобильных игр и заявила, что будет использовать свои возможности для ускорения разработки мобильных версий существующих игр.
Акции Rovio выросли на 17,88% сразу после анонса.
Экономическая правда