Производитель игр Sega покупает компанию-создателя Angry Birds

Roni Rekomaa/Bloomberg via Getty Images

Японский игровой гигант компания Sega сделала предложение размером 776 миллионов долларов разработчикам Angry Birds из финской компании Rovio Entertainment.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Sega предложила по 9,25 евро за акцию, что примерно на 19% выше их рыночной цены. Руководство Rovio поддержало это предложение.

Согласно заявлению, игры Rovio были загружены более 5 миллиардов раз. Франшиза Angry Birds была лицензирована для других развлекательных и потребительских товаров.

Компания хочет использовать Rovio для расширения своего присутствия на рынке мобильных игр и заявила, что будет использовать свои возможности для ускорения разработки мобильных версий существующих игр.

Акции Rovio выросли на 17,88% сразу после анонса.

Экономическая правда