Western Union отменил до сентября комиссию за перевод денег из Польши в ПриватБанк

Украинцы с апреля до середины сентября 2023 года смогут получить в ПриватБанке переводы из Польши через международную платежную систему Western Union бесплатно.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Комиссия не будет взиматься, если такие переводы отправляются через веб и мобильные приложения банков Bank Pekao, PKO Bank Polski и Santander Bank.

"Также компанией снижены тарифы и курс обмена на отправку переводов Western Union через отделения всех банков Польши", - говорится в сообщении.

Услуга запущена с апреля и останется бесплатной до 14 сентября 2023 года,

"Получить перевод Western Union в ПриватБанке можно в долларах США, гривне и Евро в несколько кликов через Приват24 (мобильное приложение и вебсайт), терминалах самообслуживания, банкоматах, через сервисный центр банка по телефону 3700 или чат онлайн, а также в отделениях банка", - добавили в финучреждении.

Экономическая правда