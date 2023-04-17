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Киевская кольцевая электричка запускает дополнительные поздние рейсы из Дарницы до Святошино

Понедельник, 17 апреля 2023, 18:30 - Алексей Павлыш

Со вторника, 18 апреля, оба последних поезда Киевской кольцевой электрички из Дарницы ежедневно будут выполнять по дополнительному рейсу на Святошино.

Об этом сообщает Kyiv City Express в Telegram.

"Мы прислушались к дополнительному позднему рейсу и проведем эксперимент. Со вторника, 18 апреля, оба последних поезда из Дарницы будут выполнять по дополнительному рейсу на Святошин - 7349 и 7449.

Ежедневно. Таким образом, наиболее поздняя отправка из Дарницы в направлении Выдубичей и центрального железнодорожного вокзала будет в 22:42, прибытие в Святошин в 23:29", - говорится в сообщении.

 

В то же время последний рейс от Дарницы до Святошина через Левобережную, Троещину, Почайну и Сырец - в 22:35 с прибытием в 23:20.

Обновленное расписание появится в боте и на станциях во вторник, 18 апреля.

 
 

В Kyiv City Express призвали "к сознательной оплате проезда" через чат-бот даже при отсутствии кассиров на последних рейсах.

 

Экономическая правда

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