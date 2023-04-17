Киевская кольцевая электричка запускает дополнительные поздние рейсы из Дарницы до Святошино

Со вторника, 18 апреля, оба последних поезда Киевской кольцевой электрички из Дарницы ежедневно будут выполнять по дополнительному рейсу на Святошино.

Об этом сообщает Kyiv City Express в Telegram.

"Мы прислушались к дополнительному позднему рейсу и проведем эксперимент. Со вторника, 18 апреля, оба последних поезда из Дарницы будут выполнять по дополнительному рейсу на Святошин - 7349 и 7449.

Ежедневно. Таким образом, наиболее поздняя отправка из Дарницы в направлении Выдубичей и центрального железнодорожного вокзала будет в 22:42, прибытие в Святошин в 23:29", - говорится в сообщении.

В то же время последний рейс от Дарницы до Святошина через Левобережную, Троещину, Почайну и Сырец - в 22:35 с прибытием в 23:20.

Обновленное расписание появится в боте и на станциях во вторник, 18 апреля.

В Kyiv City Express призвали "к сознательной оплате проезда" через чат-бот даже при отсутствии кассиров на последних рейсах.

Экономическая правда