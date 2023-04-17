Porsche фиксирует рекордный рост продаж в первом квартале благодаря спросу в Китае

Немецкий производитель автомобилей класса люкс Porsche зафиксировал рекордный рост продаж в первом квартале - на 18% в годовом измерении благодаря продажам в Китае.

Об этом пишет Reuters.

Porsche поставил в Китай 21 365 автомобилей в Китай, свой крупнейший рынок, что на 21% больше, чем в предыдущем году.

"Этот результат, который является крупнейшим среди регионов, был достигнут благодаря постпандемическому всплеску спроса.

За первые три месяца 2023 года компания Peer Mercedes поставила в Китай 191 000 автомобилей, что на 3% больше, чем в предыдущем году", - пишет агентство.

Премиум-бренды получают выгоду от восстановления спроса в Китае, крупнейшем рынке товаров роскоши, после того, как в конце 2022 года была отменена жесткая политика изоляции в связи с OVID-19.

За этот период Porsche поставил 80 767 автомобилей по всему миру, причем рост был зафиксирован в каждом регионе. Наибольшей популярностью среди клиентов Porsche пользовались модели внедорожников, такие как Macan и Cayenne, а также культовый спортивный автомобиль 911.

"Удачный старт придает нам уверенности на оставшуюся часть года - в то же время мы остаемся бдительными и гибкими в условиях, которые остаются сложными", - сказал член исполнительного совета Porsche по вопросам продаж и маркетинга Детлев фон Платен.

Экономическая правда