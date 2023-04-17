Российский "Газпромбанк" углубляет связи с индийскими банками – Reuters

Российский "Газпромбанк" расширил свои связи с банками Индии, чтобы ускорить торговлю между двумя странами в национальных валютах на фоне того, РФ в этом году стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на одного из руководителей банка.

Торговля между Индией и Россией резко возросла после того, как Запад ввел санкции против России за ее вторжение в Украину в прошлом году, что изменило потоки нефти и других товаров, напоминает агентство.

"Мы много работали над тем, чтобы установить наш уровень партнерства с индийскими банками, и наши представители здесь много работали", - сказала заместитель председателя правления "Газпромбанка" Елена Борисенко в интервью агентству Reuters в кулуарах индийско-российского бизнес-диалога в Нью-Дели в понедельник.

"Сейчас у нас есть инфраструктура, у нас есть платежи от банков ... это намного лучше, чем было три месяца назад", - добавила она.

"Газпромбанк" является третьим по величине активов кредитором в России и ключевым каналом торговли российскими энергоносителями.

Экономическая правда