G7 сохранит лимит цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель – СМИ

Коалиция "Большой семерки" (G7) сохранит лимит цены на российскую нефть, поставляемую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель, несмотря на рост мировых цен на нефть и призывы некоторых стран снизить цену, чтобы ограничить доходы Москвы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя коалиции, который говорил на условиях анонимности.

По его словам, G7 и Австралия приняли решение сохранить верхний предел в течение последних нескольких недель после пересмотра цены в 60 долларов, установленной в декабре.

Это произошло после четырех недель роста цен на нефть, чему способствовало сокращение добычи, объявленное ОПЕК+, а также восстановление потребления в Китае.

В понедельник рынок консолидировался, фьючерсы на нефть марки Brent и американскую нефть держались выше 80 долларов за баррель.

Российская нефть продается со скидкой около 30 долларов к Brent, сказал чиновник.

Представители коалиции пришли к выводу, что верхний предел цены работает на ограничение российских доходов при сохранении стабильности энергетического рынка, но заявили, что они продолжат координировать свои действия для обеспечения эффективного мониторинга и выполнения, добавил источник.

Коалиция также активизирует усилия по борьбе с уклонением от соблюдения верхнего предела цены и санкций, наложенных на Россию, включая использование обманных практик для получения доступа к страхованию и другим услугам коалиции для нефти, продаваемой по цене выше верхнего предела.

Члены коалиции планируют разработать рекомендации, которые помогут поставщикам услуг выявлять признаки уклонения, такие как манипуляции с отслеживанием местонахождения судов или неспособность детализировать расходы на доставку, фрахт, таможенные платежи и страхование отдельно от самой нефти, сказал собеседник.

Ограничение цены на нефть запрещает компаниям G7 и Европейского Союза предоставлять услуги по транспортировке, страхованию и финансированию российской нефти и нефтепродуктов, если они продаются по цене выше верхней границы.

Чиновник отметил, что недавний отчет Международной энергетической администрации (МЭА) пришел к выводу, что режим санкций "Большой семерки" был эффективным, "не ограничивая мировые поставки нефти и нефтепродуктов, но в то же время ограничивая способность России генерировать экспортные доходы".

МЭА сообщило в пятницу, что мартовские доходы России от продажи нефти выросли на $1 млрд в месячном исчислении до $12,7 млрд, но все равно были на 43% ниже, чем годом ранее.

Напомним:

Еврокомиссия сообщила государствам-членам, что ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель доказывает свою эффективность в ограничении доступа Кремля к нефтедолларам, не нарушая при этом рынок, и пока останется неизменным.

Экономическая правда