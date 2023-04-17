Бизнес улучшил свои ожидания относительно будущей активности - НБУ

Представители украинского бизнеса в I квартале года смягчили негативные ожидания относительно собственной деловой активности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком.

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) вырос до 91.2% по сравнению с 83.5% в IV квартале прошлого года. Улучшение оценок касалось почти всех отраслей кроме строительства и торговли, а также по всем составляющим индекса.

Бизнес существенно смягчил ожидания относительно объемов производства в Украине в следующем году: баланс ответов составил "минус" 16.7% по сравнению с "минус" 32.3% в IV квартале.

Инфляционные ожидания также улучшились: в I квартале ожидаемая годовая инфляция составила 20.7% по сравнению с 23.3% в предыдущем квартале. Почти половина опрошенных предприятий считают, что инфляция в следующие 12 месяцев не превысит 20%.

Кроме того, бизнес ожидает незначительного ослабления девальвации гривны. В среднем они ожидают, что через год курс составит 42.18 грн за доллар (в IV квартале - 42.59 грн/долл). При этом почти половина респондентов ожидают, что курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 42 грн/долл.

Несмотря на длительное смягчение оценок респондентов относительно текущего экономического состояния собственных предприятий, общая оценка остается негативной: баланс ответов составил "минус" 16.9% по сравнению с "минус" 19.3% в IV квартале.

В то же время ожидания относительно изменений состояния предприятий приблизились к равновесному уровню: баланс ответов - "минус" 2.5% (в IV квартале - "минус" 11.5%).

Так, предприятия добывающей промышленности в следующие 12 месяцев ожидают улучшения; сельского хозяйства не ожидают изменений; остальные респонденты смягчили свои негативные ожидания - за исключением предприятий строительства.

Впервые за год респонденты ожидают увеличения объемов продаж, в частности на внешнем рынке. Рост общих объемов продаж ожидают респонденты большинства сфер, больше всего - перерабатывающей и добывающей промышленности. В строительстве, энерго- и водоснабжении сохраняются негативные оценки.

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, второй квартал подряд ожидают увеличения их объемов в следующие 12 месяцев. В то же время доля респондентов, которые в следующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, несколько снизилась и составляет 21.3% по сравнению с 22.8% в предыдущем опросе.

Респонденты предприятий всех видов деятельности ожидают уменьшения количества работников, в то же время третий квартал подряд прогнозируют более низкие темпы сокращений. Предприятия добывающей промышленности и АПК сильнее всего смягчили свои оценки, пессимистические ожидания имеют предприятия строительства.

Несколько снизилась, но остается преобладающей доля предприятий, которые планируют привлекать кредиты в национальной валюте - 79.7% по сравнению с 84.9% в IV квартале. Существенным препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки, но усилился фактор сложности процедуры оформления документов.

Доля компаний, которые планируют привлекать средства за рубежом, незначительно уменьшилась до 7.4% по сравнению с 7.8% в предыдущем квартале.