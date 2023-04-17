Цены на нефть стабилизировались: рынок ожидает данных по ВВП Китая

Цены на нефть были стабильными утром в понедельник, поскольку инвесторы следили за экономическими данными Китая на предмет признаков восстановления спроса во втором крупнейшем потребителе нефти в мире.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 13 центов до $86,18 за баррель в 10:18 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила $82,33 за баррель, что на 19 центов ниже.

На прошлой неделе оба контракта достигли четвертого еженедельного роста подряд - самой длинной такой серии с середины 2022 года.

Причины

Ожидается, что публикация данных о валовом внутреннем продукте (ВВП) Китая за первый квартал на этой неделе будет позитивной для цен на сырьевые товары, поскольку Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что на него будет приходиться большая часть роста спроса в 2023 году.

Данные будут опубликованы в 02:00 по Гринвичу во вторник.

Однако в своем ежемесячном отчете МЭА предупредило, что сокращение добычи, объявленное производителями ОПЕК+, рискует усилить дефицит нефти, который ожидается во второй половине года, и может повредить потребителям и глобальному экономическому восстановлению.

"Фьючерсы на нефть были относительно ограниченными в диапазоне в начале новой недели после того, как объявленное две недели назад сокращение добычи в странах ОПЕК и странах, не входящих в ОПЕК, полностью вступило в силу", - сказала Андана Хари, основатель компании Vanda Insights, занимающейся анализом нефтяного рынка.

Между тем, прибыли американских компаний также могут дать подсказки относительно политического курса Федеральной резервной системы и траектории доллара.

Доллар укрепляется параллельно с повышением процентных ставок, что делает нефть, деноминированную в долларах, дороже для держателей других валют.

Трейдеры ставят на то, что ФРС повысит кредитную ставку в мае еще на четверть процентного пункта, и отодвинули на конец этого года ожидания снижения ставки, как это обычно происходит в условиях замедления экономического роста.

Экономическая правда