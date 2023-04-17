Подготовка к следующей зиме: "Укртрансгаз" начал закачивать газ в хранилища

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Оператор газохранилищ "Укртрансгаз" начал сезон закачки газа в подземные хранилища.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

За сезон отбора, то есть с 7 октября прошлого года, из хранилищ было отобрано 5,6 млрд кубометров газа. Оператор отмечает, что по сравнению с предыдущими годами нынешний сезон отбора был короче благодаря Це благоприятным погодным условиям и относительно теплой зиме.

Отмечается, что в течение отопительного сезона 2022/2023 годов, несмотря на полномасштабное вторжение России, украинские подземки работали бесперебойно.

"Мы продолжаем работу в штатном режиме. Наша команда готова к любым вызовам. Фактически мы уже начали подготовку к следующей зиме", - добавил и.о. гендиректора "Укртрансгаза" Роман Малютин.