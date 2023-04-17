Верховный Суд признал законным списание средств связанного с экс-владельцами Приватбанка лица

Верховный Суд отменил решение судов Днепропетровской области о взыскании с Приватбанка средств в пользу связанного с экс-владельцами лица, которые были списаны в ходе национализации банка в 2016 году.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка, текст решения.

Свое решение Верховный Суд вынес 12 апреля. Им были отменены решения предыдущих инстанций о взыскании с Приватбанка средств экс-менеджера Покровского ГОКа (группа "Приват") Владимира Постоловского, которые были списаны в ходе национализации Приватбанка в 2016 году.

Это дело рассматривалось судами с 2017 года. Постоловский оспаривал привлечение его средств как связанного с экс-владельцами ПриватБанка лица к операции "bail-in" в процедуре национализации банка в 2016 году.

Так, он просил взыскать с Приватбанка в его пользу возмещение убытков в размере 11,7 млн грн, 368,6 тыс долл и 4,88 евро, а также возмещение морального вреда в размере 2,1 млн грн.

Верховный Суд согласился с аргументами ПриватБанка о том, что Постоловский не опровергал факт своей связанности с банком, а списание средств со счетов было осуществлено при наличии соответствующего правового основания. А именно - договора о приобретении акций, заключенного уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов от имени истца как его представителем во исполнение требований закона.

В Приватбанке напоминают, что сейчас на рассмотрении Верховного Суда находится еще два подобных дела, в которых Днепровский апелляционный суд также принял решение о взыскании с банка средств.

Одно из них - дело по иску экс-жены Геннадия Боголюбова Елены Боголюбовой, которая требует взыскать с банка более 669 миллионов гривен. Второе дело касается взыскания с Приватбанка 24 млн грн по иску Ольги Постоловской.





