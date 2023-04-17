Курс валют 17 апреля: как наличные доллар и евро начали неделю

В понедельник, 17 апреля, наличная гривня стабилизировалась после ослабления как против доллара, так и против евро на прошлой неделе.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс доллара на "черном рынке" составлял 37,71 - 37,89 грн, а в пятницу, 14 апреля, курс колебался между 37,6 - 37,87 грн. На утро понедельника гривня стабилизировалась после ослабления на прошлой неделе.

Похожая ситуация наблюдается по "черному" курсу гривни к евро. Он также стабилизировался и на это же время составлял 41,20 - 41,55 грн против курса 41,20 - 41,49 грн за евро в пятницу.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,5 - 38,0 грн (курс на 14 апреля - 37,4 - 37,95 грн);

Евро - 40,8 - 41,65 грн (курс на 14 апреля - 40,75 - 41,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,3 - 37,8 грн;

Ощадбанк - 37,45 - 38,4 грн;

Укрэксимбанк - 37,65 - 38,25 грн;

Райффайзен - 37,5 - 38,4 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.