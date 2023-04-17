Турция впервые поставит газ с крупного месторождения в Черном море

Турецкая государственная нефтегазовая компания Turkish Petroleum готовится получить первую партию газа с крупного месторождения природного газа Сакарья в Черном море.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова исполнительного директора компании Мелиха Хана Билгина.

Первые поставки состоятся накануне президентских выборов 14 мая, на которых действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган соперничает со своим главным оппонентом Кемалем Кылычдароглу. В прошлом месяце Эрдоган заявил, что правительство сократит счета за газ для потребителей и бизнеса.

Турция является крупным импортером энергоносителей, и почти весь газ, который она потребляет, поступает из-за рубежа, что делает проект "Сакарья" значительным толчком для энергетического сектора страны.

По данным центрального банка, чистый импорт энергоносителей, который включает нефть, газ и другие продукты, в прошлом году составил 80 млрд долларов, что является основным фактором дефицита текущего счета платежного баланса страны.

На этой неделе Turkish Petroleum начнет поставки газа из трех скважин на месторождении Сакарья, заявил Билгин. Турция разрабатывает проект вместе с консорциумом, в который входят американская нефтесервисная группа Schlumberger и британская компания Subsea 7.

По словам Билгина, объект начнет добывать 10 млн кубометров газа в сутки, как только в сентябре будут введены в эксплуатацию еще семь скважин. По подсчетам Financial Times, это составит около 7% от общего объема потребления газа в Турции в прошлом году.

Часть газа, который будет добываться на этом месторождении, будет экспортироваться.

Turkish Petroleum, которая потратила 1,8 млрд долл. на первую фазу проекта, планирует увеличить добычу в ближайшие годы. Билгин выразил надежду, что добыча достигнет 40 млн кубометров в сутки, когда проект выйдет на полную мощность.

Отдельно Билгин признал, что скидки на российские энергоносители способствовали росту бизнеса Turkish Petroleum, что свидетельствует об углублении торговых отношения страны с Москвой.

"Мы включаем [российские энергоносители] в нашу бизнес-модель", - сказал он, добавив, что это "однозначно создает для нас дополнительные прибыли и дополнительные возможности".