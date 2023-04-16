Германия вывела из эксплуатации три последние АЭС

АЕС Neckarwestheim getty images

В ночь на воскресенье, 16 апреля, власти Германии отключили от сети три последние атомные электростанции: Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии.

Об этом сообщает DW.

Так, последние три атомные электростанции прекратили работу, что является концом для Германии производства атомной энергии, которое длилось более 60 лет.

"Эра ядерной энергетики в Германии, которая длилась более шести десятилетий, подошла к концу. В ночь на воскресенье, 16 апреля, власти отключили от сети три последние атомные электростанции (АЭС), которые работали, - Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии", - говорится в сообщении.

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке уверяет, что отказ от атомной энергетики сделает Германию более безопасной.

Несмотря на то, что решение о постепенном отказе от ядерной энергетики было принято уже давно, дискуссии внутри общества и во власти о ее плюсах и минусах до сих пор продолжаются.

Толчком к принятию решения об отказе атомной энергетики стала авария на АЭС "Фукусима-1" в Японии в 2011 году. Еще тогда правительство Ангелы Меркель решило, что последние три АЭС в Германии должны окончательно остановиться в конце 2022 года. Но из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и российского энергетического шантажа правительство Шольца решило перенести срок остановки АЭС на 15 апреля.

Экономическая правда.