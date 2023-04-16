В НБУ готовят рабочую модель системы страхования военно-политических рисков

Глава Нацбанка Андрей Пышный по итогам встречи с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о готовности НБУ переходить к разработке рабочей модели системы страхования военно-политических рисков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Во время встречи с Франсисом Малижем, управляющим директором ЕБРР в секторе финансовых учреждений, и Алексом Пивоварским, директором по вопросам развития рынка капитала и финансовых рынков ЕБРР, говорили о страховании военно-политических рисков.

Создание эффективной системы страхования военно-политических рисков - один из приоритетов НБУ. Ведь без такого вида страхования невозможно обеспечить приход инвесторов в Украину", - говорится в сообщении.

Глава НБУ добавил, что сейчас рассматриваются различные концепции, предусматривающие как привлечение международных страховщиков, так и создание со временем Военного страхового пула в Украине.

"Время очень важно, без такого вида страхования невозможно обеспечить приход инвесторов в Украину", - подчеркнул Пышный.

Также с представителями ЕБРР обсудили возможности украинского страхового рынка, поскольку к их компетенции среди прочего относится работа с небанковскими финансовыми учреждениями.

Экономическая правда.