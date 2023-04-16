Члены набсовета "МГУ" с момента его создания могли получить вознаграждения на $4,8 миллиона

Члены наблюдательного совета "Магистральных газопроводов Украины" с момента создания совета могли получить вознаграждения на около 4,8 млн долларов.

Об этом свидетельствуют подсчеты SOE Weekly, говорится в дайджесте для ЭП.

Аналитики SOE Weekly, опираясь на имеющуюся публичную информацию и сделанные на основе нее реалистичные предположения, подсчитали сумму средств, которая могла быть потрачена на вознаграждения членов наблюдательного совета "МГУ" за время его существования.

По их подсчетам, с 28 февраля 2018 года (первого дня работы набсовета "МГУ") по 31 марта 2023 года, общий размер вознаграждения всех его членов мог составить около 136 млн грн. Это около 4,8 млн долларов США по среднему курсу НБУ за этот период.

По подсчетам аналитиков, члены первого набсовета получили:

Вольтер Больц, который возглавлял набсовет с 25 апреля 2018 года по 29 мая 2020 года (и поэтому получал дополнительные 20% за председательство в совете), получил около 14,52 миллионов гривен за время пребывания в должности (около 552 тыс долл. по среднему курсу НБУ за этот период);

Фабрис Нуайлан, который заменил Больца на посту председателя совета 12 июня 2020 года, получил около 19 млн грн (около 710 тыс долл.);

Ян Чадам - около 18,02 млн грн (около 673 тыс долл.); Ян Чадам - около 18,02 млн грн (около 673 тыс долл.);

Карина Лучинкина - около 18,02 млн грн (около 673 тыс долл.);

Адомас Аудицкас - около 12,46 млн грн (около 467 тыс долл.);

Константин Марьевич - около 6,40 млн грн (около 239 тыс долл.);

Виктор Пинзеник получил около 8,75 млн грн (около 327 тыс долл.) до 5 октября 2021 года, когда был обновлен состав набсовета.

В новый наблюдательный совет, который был избран 5 октября 2021 года, вошли пять членов: трое независимых (Уберт Беттонвиль, Ян Чадам и Ирина Марушко) и два представителя государства (Виктор Пинзеник и Татьяна Федорова).

Если предположить, что вознаграждение членов этого наблюдательного совета не изменилось, а каждый из его членов входил по крайней мере в один комитет, то второй наблюдательный совет "МГУ" с начала своей работы и до 31 марта 2023 года получил следующие вознаграждения:

Уберт Беттонвиль, которая возглавляла совет с 6 октября 2021 года по 20 марта 2023 года, - 9,57 миллионов гривен (около 298 тыс долл.);

Ян Чадам, который возглавил совет 21 марта 2023 года, - 8,30 млн грн (около 258 тыс долл.);

Ирина Марушко - 8,27 млн грн (около 258 тыс долл.);

Виктор Пинзеник - 6,20 млн грн (около 193 тыс долл.);

Татьяна Федорова - 6,20 миллионов гривен (около 193 тыс долл.).

"За весь период самым высокооплачиваемым независимым членом совета был Ян Чадам, который получил около 26,32 млн грн (около 932 тыс долл.).

Наиболее высокооплачиваемым представителем государства является Виктор Пинзеник, который получил около 14,95 млн грн (около 521 тыс долл.) за время пребывания в должности, к которому приближается Адомас Аудицкас, который получил около 12,46 млн грн (около 467 тыс долл.) за несколько более короткий период", - говорится в дайджесте.

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Экономическая правда