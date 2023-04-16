Министр агрополитики: надеемся на конструктив в переговорах в понедельник

Министр агрополитики Николай Сольский надеется на конструктивный диалог с польской стороной на переговорах в понедельник относительно ранее достигнутых договоренностей, в частности прохождения некоторых видов сельхозпродукции через территорию Польши транзитом.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Мы понимаем, что польским фермерам сложно. Мы все понимаем кто является причиной всего этого. Но каждый человек в мире знает, что сложнее всего украинским фермерам. Мы надеемся на конструктив в переговорах в понедельник", - сказал Сольский.

По словам министра, проблемы по транзиту то экспорта в Польшу украинского продолжается еще с января. Для ее урегулирования было проведено много переговоров в том числе непубличного характера.

Так, на прошлой неделе после назначения нового министра сельского хозяйства Роберта Телуша и заявлений руководства двух стран по урегулированию этого вопроса в пятницу, 6 апреля, состоялась встреча двух аграрных министров.

На ней были озвучены варианты урегулирования этой ситуации и достигнуто соглашение о согласовании технических деталей в течение следующей недели.

Однако в субботу, 15 апреля, в Польше состоялся съезд фермеров, после которого руководство страны приняло одностороннее решение о временном прекращении ввоза любой сельскохозяйственной продукции из Украины, в том числе и идущей транзитом.

Министр добавил, что экспорт украинского зерна через Польшу является важным, поскольку он открывает доступ к балтийским портам, а также портам Нидерландов и Германии.

Сольский подчеркнул важность упрощения транзита и увеличения объемов экспорта и выразил надежду, что через некоторое время вопрос с экспортом будет урегулирован.

Министр отказался комментировать ситуацию с созданием Польшей следственной группы по расследованию дела о нелегальных схемах ввоза в страну украинского зерна. По его словам, украинская сторона готова содействовать расследованию, если Польша обнаружит "в чем-то мошенничество".

Комментируя заявление Словакии об обнаружении в партии украинской пшеницы повышенного содержания пестицидов, Сольский отметил, что большинство украинской сельхозпродукции едет через Словакию транзитом, на которое не распространяется запрет.

"Рекомендация их министерства - воздержаться словацким компаниям от импорта, но нет рекомендаций воздержаться от транзита. Кроме того, официального запрета в основном нет. В то же время начатая процедура является предпосылкой для возможного запрета", - отметил Сольский.

Напомним:

Венгерское правительство в субботу объявило о временном запрете импорта зерновых и масличных культур из Украины после аналогичного шага Польши на фоне роста цен.

В Словакии приостановили молотьбу партии украинской пшеницы весом 1500 тонн после того, как анализы показали повышенную концентрацию в ней пестицидов.

Экономическая правда.