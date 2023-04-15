Во время попытки госпереворота в Судане загорелся самолет SkyUp

Во время попытки государственного переворота в Судане загорелся самолет украинского лоукостера SkyUp Boeing 737.

Об этом пишет Avianews.

Самолет SkyUp загорелся во время захвата аэропорта в Хартуме спецподразделением Судана, которое противостоит регулярной армии.

"На данный момент известно, что в Судане на условиях мокрого лизинга работали украинские экипажи и два самолета SkyUp. Это Boeing 737-800 с номерами UR-SQA и UR-SQH", - говорится в сообщении.

В SkyUp отметили, что сейчас известно о срабатывании аварийного радиобуя на одном из двух самолетов авиакомпании SkyUp, находящихся в аэропорту города Хартум. Установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно.

Также МИД Украины опроверг информацию о захвате украинских заложников.

"Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа. Эту группу людей удалось вывезти. Сейчас они находятся в безопасном месте. Ими занимается украинский почетный консул в Судане. МИД и посольство Украины в Египте держат вопрос безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле", - сообщили в министерстве.

Добавляется, что самолеты SkyUp находятся в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия).

Экономическая правда.